Веллингтон, , 07:14 — REGNUM Решение выделить Киеву 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) для приобретения нелетального оружия и защитного снаряжения из собственных запасов приняли власти Новой Зеландии. Об этом 21 марта сообщила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, ее слова приводятся на сайте правительства страны.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Новая Зеландия предоставит 5 млн новозеландских долларов для (приобретения) нелетального военного оборудования и оружия для Украины, а также направит ей военное снаряжение из собственных запасов», — говорится в ее заявлении.

Также Ардерн указала, что денежные средства будут направлены Новой Зеландией в целевой фонд НАТО, обеспечивающей поставку топлива, военных пайков, средств связи и военных аптечек для украинских военных.

«Это первый случай, когда Новая Зеландия предоставляет прямое финансирование поставок оружия и нелетального военного оборудования», — уточнила новозеландский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес заявила, что испанские граждане должны разделить экономическую ответственность за последствия ситуации на Украине и санкционной войны с Россией.