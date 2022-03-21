Ростов-на-Дону, , 07:12 — REGNUM Ростовская область получит более 900 млн рублей на поддержание рынка труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Рынок труда Permkrai.ru

На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, Ростовской области перечислят 690 млн 26,7 тыс. рублей. Ещё 212 млн 225,1 тыс. рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял ранее, что правительство России постарается не допустить роста безработицы с помощью организации общественных работ.