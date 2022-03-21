Сумы, Украина, , 07:07 — REGNUM В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром». Аварию ликвидируют силами заводской аварийной бригады при помощи экстренных служб. Угрозы населению Сумм аварийная ситуация на заводе не представляет, так как поток воздушных масс направлен не в сторону города, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

Утечка из трубы Natural Resources Defense Council (NRDC)

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Однако он отметил, что под угрозой село Новоселица. Зона поражения составляет около 2,5 км, написал Живицкий в своем Telegram-канале. Причину утечки амммиака чиновник не называет, однако ранее сообщалось о минировании, которое проводили на территории завода украинские военные.

Отметим, город Сумы расположен на северо-востоке Украины, Это административный центр Сумской области, в котором проживают более 258 тыс. человек. Завод «Сумыхимпром» является одним из градообразующих предприятий и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На предприятии производят минеральные удобрения, коагулянты и добавки к цементу, кислоты и другую продукцию.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал, что украинские военные заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах.

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