Мадрид, , 07:07 — REGNUM Граждане Испании должны разделить экономическую ответственность за последствия ситуации на Украине и санкционной войны с Россией. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очень важно говорить правду нашим согражданам: ситуация сложна в глобальном контексте, но мы также ставим себя на передовую линию действий, работая над тем, чтобы избежать последствий. Это послание о совместной ответственности», — сказала Родригес.

По её словам, так же, как власти просили граждан приложить усилия, когда вводили меры во время пандемии, которые ограничивали свободу или передвижение, «сейчас речь идет о том, чтобы приложить усилия в отношении потребления энергии».

Родригес пообещала, что правительство будет работать над смягчением последствий сложившейся ситуации.