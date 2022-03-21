Омск, 21 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В минстрое Омской области заявили о том, что региону не грозит дефицит строительных материалов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Как сообщили ИА REGNUM 21 марта в министерстве, в регионе «создана мощная промышленная база, позволяющая производить строительные материалы и изделия не только для внутреннего рынка, но и для других регионов страны».

Строительные материалы в Омской области производят более 170 организаций. Выпускаются железобетонные конструкции и изделия, керамический и зольный кирпич, утеплители, цементно-стружечные плиты и другая продукция.

Между тем, как подчеркнул заместитель председателя правительства Омской области, глава минстроя Антон Заев, цены на готовые стройматериалы в России будут расти «наряду с ценами на любую продукцию, пока всё не урегулируется».

«Важно отметить, что сектор стройматериалов фактически никак напрямую не зависит от западных санкций. Наоборот, есть шанс того, что при невозможности продавать стройматериалы за рубеж, российские фирмы расставят приоритеты по-другому, будут больше ориентироваться на внутренний рынок», — прокомментировал Заев.

В минстрое заверили, что постоянно контролируют цены на строительные материалы в Омской области.

За первые два месяца 2022 года отмечен существенный рост цен (4−19%) на щебень, песок, битум, газобетонные блоки «Вармит». «С целью установления обоснованности такого скачка цен» направлено обращение в региональное УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерство строительства Сахалина поступила жалоба на рост цен на строительный щебень.

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