Мадрид, , 07:02 — REGNUM Ситуация на Украине и последовавшая за ней санкционная война будут иметь для Испании экономические последствия. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Это ситуация, которая будет иметь экономические последствия, и с самого начала председатель правительства дал это понять, но мы также убеждены, что выбрали правильный путь», — сказала Родригес.

Она пообещала, что правительство страны будет «работать над тем, чтобы, несмотря на трудности», последствия спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР «не коснулись самых уязвимых слоев населения, и чтобы нам удалось смягчить их, чтобы восстановление экономики было справедливым».