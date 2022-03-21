Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Возгорание сухого камыша между Ростовом-на-Дону и Батайском, которое произошло 20 марта, ликвидировано сотрудниками противопожарной службы. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

30.mchs.gov.ru Возгорание камыша

«01:58 (совпадает с мск — ред.) — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом накануне около железнодорожного полотна между Ростовом-на-Дону и Батайском загорелся сухой камыш на четырех участках общей протяженностью 800 м.

Как сообщало ИА REGNUM, накауне стало известно, что в Ростове-на-Дону огнеборцы начали ликвидацию крупного пожара в складских помещениях.