Новосибирск, , 07:00 — REGNUM В Новосибирскую область на следующей неделе поступят более 500 тонн сахара. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Сахар

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Отметим, сегодня, 21 марта, в новосибирском правительстве проходит оперативное совещание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным новосибирских властей, ситуация с сахаром, возникшая в регионе из-за ажиотажного спроса, находится под контролем.

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