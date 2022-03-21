Мадрид, , 06:57 — REGNUM Внутри левого коалиционного правительства Испании могут быть разные взгляды на многие вещи, однако внешней политикой руководит премьер-министр страны. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

Исабель Родригес (сс) José Ramón Márquez / JCCM

«Мы являемся правительством двух очень разных политических партий. Как у партий у нас есть свои позиции, но как правительство мы действуем единым фронтом, и внешней политикой руководит председатель правительства», — сказала Родригес.

По её словам, в интересах прозрачности правительство планирует «дать объяснения всем политическим группам», а министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступит в Конгрессе депутатов.