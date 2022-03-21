Мадрид, 21 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. МИД Испании находится в контакте с Алжиром, который является «дружественным партнёром», несмотря на поддержку испанскими властями идеи об автономии Западной Сахары. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

(сс) D. Esteban González // JCCM Исабель Родригес

«Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес поддерживает постоянный диалог с Алжиром, который является стратегическим, надежным и дружественным партнером Испании», — сказала Родригес.

По её словам, обе страны поддерживают «прочные отношения», что является крайне важным «в период нестабильности» в условиях ситуации на Украине, поскольку «эти прочные отношения укрепляют союз вокруг газопровода».