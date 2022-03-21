Омск, 21 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким председателя Союза ветеранов и ветеранских организаций Омска Леонида Макушина. Он умер 20 марта на 64-м году жизни, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Всю свою жизнь посвятил служению Родине, прошёл через Афганскую войну. Был достойным примером для юношей, которые хотели связать свою жизнь со службой, и отстаивал интересы ветеранов боевых действий», — выразили соболезнования омский губернатор Александр Бурков и председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский.

Леонид Макушин родился 1 апреля 1958 года в Омске. Окончил Омское высшее инженерно-командное танковое училище. С 1980-го по 1981 год участвовал в Афганской войне. Затем был направлен в Калининград, где стал командиром роты. После этого служил командиром батальона в Германии, вернулся в Калининград. В 36 лет ушёл в отставку в звании подполковника.

Возглавлял общественную организацию «Союз ветеранов и ветеранских организаций города Омска».

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