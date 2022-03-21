Биробиджан, , 07:06 — REGNUM Геноцид против русскоязычных жителей Донбасса необходимо было прекратить, считает председатель Регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна. Она поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Союз женщин России поддерживает решение президента, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и террора, на защиту его мирных жителей. Мы не можем допустить, чтобы война стояла у нашего порога, не имеем морального права оставить наших братьев и сестер, проживающих в Донбассе. Мы уверены: мир очнется и виновники неслыханных, чудовищных злодеяний предстанут перед праведным судом», — отметила Ольга Михна.

Особо она подчеркнула, что испытывает скорбь о погибших в Донбассе детях. Председатель регионального Союза женщин также отметила, что организация выступает за равноправный и справедливый миропорядок.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет Россия пыталась заявить о правах русскоязычных граждан Украины и терпела оскорбления, напоминал ранее полковник МЧС в отставке, председатель домового комитета в ЕАО Андрей Похилов. Он считает, что Россию вынудили проводить спецоперацию и таким образом отстаивать права русскоязычных граждан Украины.