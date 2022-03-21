Лима, , 06:50 — REGNUM Как минимум восемь человек стали жертвами схода оползня в населённом пункте Ретамас в Перу. Об этом 20 марта сообщил Национальный институт гражданской обороны.

Оползень

Поисково-спасательные работы на месте схода оползня, которые продолжались более пяти суток, завершены. Были обнаружены тела восьми погибших, ранее числившихся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся работы по расчистке и обеспечении безопасности зоны схода оползня.

Всего под завалами грязевых масс оказались от 60 до 80 домов. При этом, по данным спасателей, в пострадавшем округе Паркой есть опасность схода ещё одного оползня. В связи с этим власти распорядились провести эвакуацию жителей из опасной зоны.

Напомним, трагедия произошла 15 марта около 08:30 по местному времени (16:30 мск). Среди погибших в результате схода оползня — трое детей. Семь человек удалось спасти из-под завалов.

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