Петропавловск-Камчатский, , 06:45 — REGNUM На Камчатке участники гонки на собачьих упряжках преодолели уже 905 км и прибыли в Карагу, где каюры вынуждены задержаться на два дня из-за снежного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

«Берингия-2017» Пресс-служба правительства Камчатского края

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В гонке продолжат участие 10 каюров. Сошли с дистанции Валерий Соколов, Дмитрий Соколов, Валерий Чуприн и Андрей Притчин.

По итогам прошедших этапов пока лидируют Валентин Левковский, Михаил Шелковин и Андрей Семашкин.

После перерыва из-за непогоды гонка отправится в село Тымлат.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет гонки на собачьих упряжках «Берингия-2022» сократили. Первоначально представленные сметы расходов урезали, но при этом призовой фонд увеличился, а мероприятий в рамках фестиваля стало больше.