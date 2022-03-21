Москва, 21 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Москве 21 марта неизвестный сообщил о минировании Ярославского вокзала. Информация проверяется сотрудниками полиции. На месте работают кинологи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярославский вокзал

«Поступило сообщение от анонима об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала. На место для проверки выехали кинологи», — пишет ТАСС.

По предварительным данным, несмотря на информацию о минировании, в целом вокзал работает штатно. Однако из пригородного зала ожидания была произведена эвакуация людей, пишет «Вечерняя Москва».

В экстренных службах и правоохранительных органах информации о минировании Ярославского вокзала пока нет.