Мадрид, , 06:44 — REGNUM Испания и Марокко достигли взаимных обязательств и выполняют их. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес.

Исабель Родригес (сс) D. Esteban González/JCCM

«Прежде всего, необходимо приветствовать как прекрасную новость открытие нового этапа в отношениях между Испанией и Марокко. Мы соседи и имеем исторические связи, поэтому открытие нового сценария гарантирует необходимую стабильность. Мы достигли взаимных обязательств и выполняем их: среди них — отсутствие односторонних действий и поддержание живого и откровенного общения для дальнейшего укрепления управления миграционными потоками», — сказала Родригес.

По её словам, ключевым моментом взаимоотношений двух стран «будет сотрудничество»: «Этот новый сценарий даст нам уверенность, как в политическом плане, так и с точки зрения его положительного влияния на торговлю между Испанией и Марокко. Мы подтвердили основополагающие рамки Организации Объединенных Наций для решения проблемы Сахары. Испания может заявить, как она это сделала, что считает автономию наиболее серьезной и реалистичной основой. Но именно стороны должны достичь взаимоприемлемого решения в этих рамках, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности».