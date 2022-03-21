Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot передали Саудовской Аравии за последний месяц Соединённые Штаты. Об этом 20 марта сообщила газета Wall Street Journal.

Ракета, сбитая саудовским комплексом Patriot Commons.wikimedia.org

Как уточнил изданию на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник, поставки комплексов нужны для противостояния Саудовской Аравии атакам беспилотников и ракетных атак хуситов из группировки «Ансар Аллах» в Йемене.

Уточняется, что Эр-Рияд направил Вашингтону запрос на поставку систем Patriot ещё в конце 2021 года, пояснив, что их запасы крайне низки. Для принятия решения в пользу поставок этого вида вооружения Саудовской Аравии Соединённым Штатам понадобилось несколько месяцев, так как спрос на комплексы Patriot среди союзников США крайне высок.

Поясняется, что Вашингтон перенаправил поставки комплексов и других боевых средств были в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведении массированных ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии. В том числе, по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.

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