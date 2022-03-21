Вашингтон, 21 марта, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Большое количество комплексов противовоздушной обороны Patriot передали Саудовской Аравии за последний месяц Соединённые Штаты. Об этом 20 марта сообщила газета Wall Street Journal.

Commons.wikimedia.org Ракета, сбитая саудовским комплексом Patriot

Как уточнил изданию на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник, поставки комплексов нужны для противостояния Саудовской Аравии атакам беспилотников и ракетным атакам хуситов из группировки «Ансар Аллах» в Йемене.

Уточняется, что Эр-Рияд направил Вашингтону запрос на поставку систем Patriot ещё в конце 2021 года, пояснив, что их запасы крайне низки. Для принятия решения в пользу поставок этого вида вооружения Саудовской Аравии Соединённым Штатам понадобилось несколько месяцев, так как спрос на комплексы Patriot среди союзников США крайне высок.

Поясняется, что Вашингтон перенаправил поставки комплексов и других боевых средств в Саудовскую Аравию из других стран Ближнего Востока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведении массированных ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии, в том числе по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.