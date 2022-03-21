Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. На Камчатке из-за санкций производители молочной продукции расширят ассортимент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

manolofranco Молоко

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ООО «Заозерный» уже сейчас единственное предприятие, выпускающее греческий йогурт, который производится методом сепарирования, на Дальнем Востоке.

К уже выпускаемым молочным продуктами планируется добавить молочные коктейли, сладкие йогурты и йогурты с наполнителями.

В «Заозерном» 530 голов дойного скота. Ежедневно на предприятии получают семь тонн молока. Самостоятельно перерабатывают три из них. Ещё четыре тонны сдают на молокозавод «Петропавловский».

Как сообщало ИА REGNUM, со второй половины 2022 года в северные районы Камчатки для нужд бюджетных учреждений начнется централизованная поставка продуктов питания. Будет сформирован годовой запас.