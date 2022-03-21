Лондон, 21 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Автор портала GamesIndustry Кристофер Дринг сообщил, что Metroid Dread заняла третье место в рейтинге продаж франшизы в Великобритании. Публикацию он разместил 20 марта на своей странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

«Metroid Dread теперь является третьей крупнейшей игрой серии Metroid в истории Великобритании после Metroid Prime и Prime 3. Это уже самая продаваемая двухмерная Metroid в Великобритании», — написал Дринг. Он отметил, что пока речь идёт лишь о продажах копий игры на физических носителях и, таким образом, вскоре Metroid Dread может занять первое место в этом списке.

Напомним, релиз Metroid Dread состоялся 8 октября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Разработкой игры занималась испанская студия MercurySteam. В ноябре 2021 года глава Nintendo of AmericaДуг Боузер сообщил, что в США на тот момент было продано 854 копии Metroid Dread.