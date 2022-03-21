Индиан-Уэллс, США, , 06:31 — REGNUM Американский теннисист Тейлор Фритц уверенно обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля в финальном матче теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннис PughPugh

Спортсмен из США одержал верх над испанцем в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5)

Соперники провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Фритц один раз подла навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать четыре из девяти возможных брейк-пойнтов. Надаль за этот же временной промежуток дважды подал навылет, также допустил три двойные ошибки и реализовал два из 10 брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,6 млн, в минувшем году его выиграл Кэмерон Норри из Великобритании.