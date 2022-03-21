Артём, Приморский край, , 06:32 — REGNUM В Артеме задержали грабителя микрофинансовой организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Ограбление офиса микрозаймов Https://31.мвд.рф/

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Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили ход событий.

Днём в офис финансовой компании зашел мужчина в медицинской маске и капюшоне. Угрожая электрошокером, он потребовал у сотрудницы отдать деньги. Женщина в испуге передала налётчику 2 тыс. рублей, которые лежали в тумбочке. Мужчина ушёл.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 35-летний житель Артёма. В полиции он во всём признался.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция задержала во Владивостоке уличного грабителя, который оставил без денег пенсионерку.