Лима, , 06:26 — REGNUM Сотрудники спасательных служб Перу закончили поисковую операцию в населенном пункте Ретамас после случившегося в нём 15 марта оползня. Об этом сообщает Национальный институт гражданской обороны страны.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Институт сообщает, что после обнаружения двух последних тел людей, которые считались пропавшими без вести после оползня, сошедшего 15 марта в Ретамасе, поисково-спасательные работы были завершены. Теперь работа будет сосредоточена на расчистке и обеспечении безопасности зоны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из-за оползня заваленными оказались от 60 до 80 домов. Спасателям удалось найти тела восьми погибших. При этом, согласно информации агентства Andina, в округе Паркой, где произошла трагедия, есть риск схода нового оползня, в связи с чем местных жителей эвакуируют из их домов.