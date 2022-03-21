Лима, 21 марта, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб Перу закончили поисковую операцию в населенном пункте Ретамас после случившегося в нём 15 марта оползня. Об этом сообщает Национальный институт гражданской обороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Институт сообщает, что после обнаружения двух последних тел людей, которые считались пропавшими без вести после оползня, сошедшего 15 марта в Ретамасе, поисково-спасательные работы были завершены. Теперь работа будет сосредоточена на расчистке и обеспечении безопасности зоны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из-за оползня заваленными оказались от 60 до 80 домов. Спасателям удалось найти тела восьми погибших. При этом, согласно информации агентства Andina, в округе Паркой, где произошла трагедия, есть риск схода нового оползня, в связи с чем местных жителей эвакуируют из их домов.