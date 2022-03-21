Пекин, 21 марта, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил синий уровень предупреждения о ливнях в различных частях страны и призвал к мерам предосторожности, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

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По данным центра, с 14:00 по пекинскому времени 21 марта и до 14:00 следующих суток ожидается, что сильные ливни обрушатся на китайские регионы Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Хунань, Цзянси, Шанхай, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуанси и Гуандун. В некоторых из вышеупомянутых регионов, вероятно, выпадет более 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и штормами.

Центр посоветовал местным органам власти подготовиться к ливням, а водителей предупредили, чтобы они остерегались наводнений и пробок. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.