Благовещенск, 21 марта 2022, 06:29 — REGNUM В Амурской области намерены улучить за лето 2022 года состояние 105 дворов вместо 96, как планировалось ранее. Благоустраивать их будут по программе «1000 дворов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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85 проектов работ уже опубликованы на интерактивной карте проекта. Благоустраиваться будут дворы в девяти муниципальных округах области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в рамках федеральной программы «1000 дворов» благоустроят 17 территорий, на Чукотке — шесть.