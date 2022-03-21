Благовещенск, , 06:29 — REGNUM В Амурской области намерены улучить за лето 2022 года состояние 105 дворов вместо 96, как планировалось ранее. Благоустраивать их будут по программе «1000 дворов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Благоустроенный двор Управление пресс-службы правительства Тульской области

Читайте также: На Колыме отремонтируют 17 дворов по федеральной программе

85 проектов работ уже опубликованы на интерактивной карте проекта. Благоустраиваться будут дворы в девяти муниципальных округах области.

«Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета. Приамурье в рамках «единой субсидии» по линии Минвостокразвития получило на программу порядка 700 млн. рублей», — пояснил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в рамках федеральной программы «1000 дворов» благоустроят 17 территорий, на Чукотке — шесть.