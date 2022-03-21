Пекин, , 06:23 — REGNUM Сектор услуг Китая продолжил восстанавливаться в первые два месяца 2022 года, при этом в сфере современных услуг наблюдается заметный рост, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Индекс, измеряющий объем производства в сфере услуг страны, вырос на 4,2% в годовом исчислении в период с января по февраль, что на 1,2 процентных пункта быстрее, чем в декабре 2021 года, согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР.

Субиндекс, отслеживающий объем передачи информации, программного обеспечения и IT-услуг, вырос на 16,3% в годовом исчислении, в то время как показатель размещения и общественного питания увеличился на 8,2%.

Данные бюро показали, что железнодорожный и воздушный транспорт страны, почтовые услуги, культурные и развлекательные мероприятия восстановились до довольно активного уровня. По данным бюро, ожидается, что сектор услуг сохранит темпы восстановления.