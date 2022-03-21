Ростов-на-Дону, , 06:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошла авария на теплотрассе, из-за которой пострадали люди. С ожогами доставлены в больницу 13 человек. Сообщается, что кипяток попал в квартиры жильцов, проживающих в домах на пересечении улицы Малиновского и 2-й Краснодарской в микрорайоне «Западный». В МЧС по Ростовской области сообщили, что инцидент произошел в ночь на 21 марта.

Разрыв теплотрассы 25.mchs.gov.ru

«В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов. Проводятся работы по ликвидации аварии», — говорится в сообщении.

Численность пострадавших в ведомстве не уточнили, как и их состояние. Известно, что авария произошла в 01:30 на теплотрассе D-1000 мм по улице Малиновского, 18. К ликвидации аварийной ситуации привлечены 48 человек и 16 единиц техники.