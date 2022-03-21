Бразилиа, , 06:22 — REGNUM Бразильский Федеральный верховный суд решил не блокировать мессенджер Telegram в стране. Об этом пишет портал G1.

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«Судья Верховного Федерального суда отозвал в воскресенье решение, принятое 18 марта, которое предписывало заблокировать Telegram в стране», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает телеканал Globo, в документе говорится, что, «принимая во внимание факт исполнения в полной мере предписаний от 17.03.2022 г. и 19.03.2022 г. », судья отзывает «решение о полной и всеобъемлющей блокировке работы Telegram в Бразилии».

Помимо этого, стало известно, что администрация Telegram в 14:45 по местному времени отчиталась о проделанной работе по требованиям судьи. Сам дедлайн истекал в 16:44.