Верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram
Бразилиа, 21 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Бразильский Федеральный верховный суд решил не блокировать мессенджер Telegram в стране. Об этом пишет портал G1.
Saymandigital.com
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«Судья Верховного Федерального суда отозвал в воскресенье решение, принятое 18 марта, которое предписывало заблокировать Telegram в стране», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает телеканал Globo, в документе говорится, что, «принимая во внимание факт исполнения в полной мере предписаний
Помимо этого, стало известно, что администрация Telegram в 14:45 по местному времени отчиталась о проделанной работе по требованиям судьи. Сам дедлайн истекал в 16:44.