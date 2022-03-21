Пекин, , 06:20 — REGNUM Центрально управляемые государственные предприятия Китая отчитались о стабильном росте выручки и прибыли в первые два месяца 2022 года, согласно данным главного государственного регулятора активов страны, передает агентство Синьхуа.

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Совокупные доходы 97 центральных государственных предприятий достигли 5,7 трлн юаней (около $894 млрд) в период с января по февраль, увеличившись на 17,6% в годовом исчислении, говорится в заявлении Комиссии по надзору и управлению государственными активами Госсовета КНР.

За этот период общая прибыль этих компаний достигла 367,87 млрд юаней, увеличившись на 20,6% в годовом исчислении, при этом чистая прибыль выросла на 20,4% до 282,17 млрд юаней.

Регулятор призвал приложить усилия для поддержания ускоренного роста прибыли центральных государственных предприятий по сравнению с прибылью в экономике в целом, для обеспечения того, чтобы соотношение их активов и обязательств оставалось под контролем, а также для увеличения их прибыли, производительности и инвестиций в исследования и разработки.