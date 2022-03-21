Пекин, 21 марта, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Центрально управляемые государственные предприятия Китая отчитались о стабильном росте выручки и прибыли в первые два месяца 2022 года, согласно данным главного государственного регулятора активов страны, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупные доходы 97 центральных государственных предприятий достигли 5,7 трлн юаней (около $894 млрд) в период с января по февраль, увеличившись на 17,6% в годовом исчислении, говорится в заявлении Комиссии по надзору и управлению государственными активами Госсовета КНР.

За этот период общая прибыль этих компаний достигла 367,87 млрд юаней, увеличившись на 20,6% в годовом исчислении, при этом чистая прибыль выросла на 20,4% до 282,17 млрд юаней.

Регулятор призвал приложить усилия для поддержания ускоренного роста прибыли центральных государственных предприятий по сравнению с прибылью в экономике в целом, для обеспечения того, чтобы соотношение их активов и обязательств оставалось под контролем, а также для увеличения их прибыли, производительности и инвестиций в исследования и разработки.