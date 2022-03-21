Вашингтон, 21 марта, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Геймеры стали массово «бомбить» (оставлять негативные отзывы) рейтинги гоночного симулятора Gran Turismo 7 на разных платформах после ряда событий. Об этом 21 марта сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Игра Gran turismo 7

Издание отмечает, что, во-первых, игрокам очень не понравилось, что несколько дней назад они не могли получить доступ к Gran Turismo 7 на протяжении 30 часов. Это произошло из-за того, что с релизом очередного патча в автосимулятор были добавлены серьёзные ошибки и разработчики вынуждены были временно отключить серверы (большинство режимов игры требуют постоянного подключения к сети).

Во-вторых, поклонники франшизы обратили внимание, что после выхода очередного обновления игра игра стала гораздо сложнее. Причина заключается в том, что студия Polyphony Digital серьёзно сократила размеры выплат, которые игроки получают за успешное завершение гонок. Поскольку в Gran Turismo 7 есть микроплатежи, то разработчиков обвинили в том, что они хотят нажиться на геймерах.

Напомним, релиз Gran Turismo 7 состоялся 4 марта 2022 года. Polyphony Digital временно становила работу серверов игры 17 марта 2022 года, вскоре после релиза обновления 1.07.