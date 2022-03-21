Нанкин, Китай, , 06:17 — REGNUM По данным таможни Нанкина, в провинции Цзянсу на востоке Китая, в регионе за первые два месяца 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает агентство Синьхуа.

Нанкин Khalid Albaih

Общая стоимость импорта и экспорта провинции достигла 839,7 млрд юаней (около $131,7 млрд) в период с января по февраль, увеличившись на 15,1% в годовом исчислении, показали официальные данные. Из общего объема экспорт вырос на 13,7% в годовом исчислении до 521,7 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 17,6% до 318 млрд юаней.

В течение этого периода тремя основными торговыми партнерами Цзянсу были Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Соединенные Штаты. Стоимость импорта и экспорта с этими игроками достигла 126,6 млрд юаней, 117,8 млрд юаней и 111,6 млрд юаней соответственно. Импорт и экспорт между провинцией и странами и регионами «Пояса и пути» выросли до 219,2 млрд юаней, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Значительно увеличился экспорт интегральных схем, электрооборудования, солнечных батарей из Цзянсу. За этот период провинция экспортировала механической и электротехнической продукции на 348,6 млрд юаней, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 66,8% от общей стоимости экспорта.