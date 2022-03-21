Пекин, , 06:14 — REGNUM Согласно данным таможенных органов, в экономическом центре Китая Шанхае объем внешней торговли увеличился на 22% и составил в общей сложности 674,5 млрд юаней (около $106,3 млрд) за первые два месяца 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

За этот период экспорт города вырос на 24,5% и составил около 279,5 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 20,3% до 395 млрд юаней. Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Соединенные Штаты были одними из крупнейших торговых партнеров Шанхая с января по февраль.

Примечательно, что в первые два месяца этого года в городе наблюдался резкий рост экспорта автомобилей и мобильных телефонов, который увеличился на 242% и 289% в годовом исчислении соответственно.

По данным местной таможни, высокотехнологичная продукция, включая интегральные схемы и оборудование для автоматической обработки данных и его компоненты, составила 29,8% от общей стоимости импорта.