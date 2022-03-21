Партизанский район, Приморский край, , 06:18 — REGNUM В Партизанском районе окончено расследование уголовного дела о поджоге магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пожар © ИА REGNUM

Читайте также: Под Ялтой произошел пожар в торговом помещении

Установлено, что местный житель пытался поджечь магазин в селе Хмыловка, пожар удалось потушить владельцам торговой точки.

По подозрению в поджоге задержан ранее судимый 53-летний мужчина. Он пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сходить в магазин, чтобы попросить в долг пачку сигарет. Продавец отказал ему, мужчина разозлился и решил сжечь магазин, воспользовавшись горючей смесью. Произошло возгорание, после чего фигурант скрылся.

Причиненный ущерб превысил 137 тыс. рублей.

Доказана причастность местного жителя к совершению преступлений. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в торгово-коммерческом помещении в Алупке под Ялтой.