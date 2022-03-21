Вашингтон, 21 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Переговоры в телефонном режиме по ситуации на Украине намерен провести президент США Джозеф Байден с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Разговор американского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном запланирован на 21 марта. Ожидается, что стороны обсудят координацию ответных действий на спецоперацию России на Украине.

Переговоры, согласно графику президента США, опубликованному Белым домом, состоятся в 11:00 (18:00 мск) по защищённой телефонной линии. Переговоры будут проходить в закрытом для прессы формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден намерен посетить Польшу.