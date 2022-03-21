Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Трейлер третьего сезона сериала «Пацаны» про мир коррумпированных супергероев получил более 20 млн жалоб от пользователей из-за наличия шокирующего контента. Об этом 20 марта сообщает портал We Goit This Covered.

Постер фильма «Пацаны»

«Все в восторге от того, что тизер третьего сезона «совершенно ненормальный», и спрашивают: «Что, черт возьми, мы только что посмотрели?» — написала администрация официальной страницы проекта в Twitter. Издание отмечает, что фанаты были рады впервые увидеть Дженсена Эклса в роли Солдатика, а также посмотреть некоторые моменты продолжения шоу.

Напомним, премьера третьего сезона «Пацанов» состоится 3 июня 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Amazon Prime. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на актрису Карен Фукухара, исполняющую в сериале роль Кимико Миясиро, было совершено нападение.