Биробиджан, , 06:08 — REGNUM Четвёртый солдат из Еврейской автономии погиб во время специальной операции России по просьбе республик Донбасса. Стало известно о смерти молодого человека из села Амурзет, ефрейтора Дениса Тонких. О его гибели в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семёнов.

Память

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«Он служил в мотострелковых войсках. Денис посмертно награжден Орденом Мужества. Мы будем помнить о его героизме. Наш общий долг — поддержать всех, кто сегодня сражается за жизнь Донбасса, за безопасность наших рубежей, за будущее нашего Отечества. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!» — написал Илья Семёнов.

Он подчеркнул, что семье погибшего окажут помощь и поддержку.

Стало известно о смерти молодого человека из села Амурзет, ефрейтора Дениса Тонких Телеграм-канал заместителя председателя правительства ЕАО Ильи Семёнова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о гибели во время спецоперации трёх уроженцев ЕАО — старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артёма Тимченко.