Житель Еврейской АО погиб в ходе спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР
Биробиджан, 21 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Четвёртый солдат из Еврейской автономии погиб во время специальной операции России по просьбе республик Донбасса. Стало известно о смерти молодого человека из села Амурзет, ефрейтора Дениса Тонких. О его гибели в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семёнов.
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Он подчеркнул, что семье погибшего окажут помощь и поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о гибели во время спецоперации трёх уроженцев ЕАО — старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артёма Тимченко.