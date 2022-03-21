Магадан, , 06:02 — REGNUM Один из беженцев из Донбасса выбрал для проживания Магаданскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Колыме.

Вручение свидетельства о предоставлении временного убежища Пресс-служба УМВД по Магаданской области

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30-летнему гражданину Украины уже вручили в управлении по вопросам миграции свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

«Мужчина обратился за помощью в миграционную службу, так как был вынужден покинуть свой дом и искать убежище в России. Учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых он оказался, ему в кратчайшие сроки оформили необходимые документы», — пояснили в полиции.

Мужчина сказал, что в ближайшее время обратится в органы внутренних дел с заявлением о приеме в гражданство РФ — он будет жить и работать в Магаданской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Россию за последние сутки прибыли ещё более 12 тыс. беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины.