Москва, , 05:55 — REGNUM В России могут внести изменения в порядок проведения выборов глав регионов, которые намечены на сентябрь 2022 года. В субъектах РФ от прямых выборов могут отказаться в пользу парламентских, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, источники в администрации президента допускают, что регионам будет предоставлена такая возможность, которая позволит поменять местное законодательство.

Выборы Bfmsamara.ru

Называется несколько причин таких перемен. В их числе — обращение ряда губернаторов о рассмотрении такой возможности из-за складывающейся экономической ситуации. Организация прямых выборов стоит немалых денег, а в условиях непростой экономической ситуации в связи с санкциями, введенными Западом в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, руководству будет сложно их изыскать.

Называется также и другая возможная причина. Она кроется якобы в том, что на фоне спецоперации России на Украине сложно спрогнозировать на долгосрочный период ситуацию с безработицей, дефицитом продуктов питания и товаров, ростом цен. Все эти проблемы могут негативно сказаться на настроениях граждан и привести к непредсказуемому результату прямых выборов главы субъектов РФ.

По данным «Коммерсанта», возможен и перенос региональных выборов по решению Центризбиркома. При этом отмечается, что вопрос об отказе от прямых выборов пока не решен.

Между тем в 2022 году должны состояться выборы глав во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях и в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл, и по данным издания, о переходе на парламентскую систему избрания глав в них пока не задумывались.

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