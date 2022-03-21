Южно-Сахалинск, 21 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. На протяжении 8 лет Россия пыталась решить вопросы с властями Украины путём диалога, но нас так и не услышали, поэтому глава государства Владимир Путин был вынуждены принять решение о начале спецоперации в защиту Донбасса для спасения нашего братского народа, такое мнение высказал президент федерации рукопашного боя Сахалинской области Александр Боровиков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«С 2014 года украинские националисты у власти издевалась над нашими братьями славянами в республиках ЛНР и ДНР, уничтожали мирное население — стариков, женщин и детей. Я поддерживаю решение правительства Российской Федерации о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эта мера была необходима, другого выхода в данной ситуации просто нет. На протяжении 8 лет наша страна путём диалога пыталась решить этот вопрос, но украинские власти нас так и не услышали. Поэтому Россия была вынуждена пойти на иные меры и тем самым спасти наш братский славянский народ», — цитирует Боровикова телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магадана Юрий Гришан записал обращение, в котором поддержал Крымскую весну и спецоперацию России в защиту Донбасса. Также он признался, что много лет не общается с сыном, который живёт на Украине. Видеозапись опубликовал телеканал«Карибу».