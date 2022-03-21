Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в сеть видео, в котором создатели фантастического фильма «Проект «Адам» (The Adam Project) рассказали о том, как создавалась одна экшн-сцена. Ролик был опубликован 20 марта на YouTube-канале Netflix Film Club.

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Режиссёр Шон Леви пояснил, что он хотел, чтобы в этот момент фильма внимание зрителей было сосредоточено на персонаже, а также на том, как младшая версия главного героя воспринимает старшую. Зои Салдана в свою очередь отметила, что было непросто создавать эту сцену без каких-либо спецэффектов.

Напомним, премьера фильма «Проект «Адам» состоялась на сайте Netflix 11 марта 2022 года. В нём снялись Райан Рейнольдс, Уолкер Скобелл, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Зои Салдана и Алекс Маллари-младший.