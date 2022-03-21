Сан-Хосе, США, 21 марта, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Ник Бонино (1-я минута), швейцарский форвард Тимо Майер (56-я), Ноа Грегор (57-я) и латвийский нападающий Рудольф Балцерс (60-я, в пустые ворота).

У «Койотс» голами отличились Фил Кессел (25-я) и Лоусон Круз (56-я, в большинстве).

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов записал на свой счет во встрече одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе» 23 марта на выезде встретится с клубом «Калгари Флэймз», а «Аризона» в этот же день дома сыграет с командой «Сиэтл Кракен».