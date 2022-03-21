Гонконг, Китай, 21 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Торги акциями крупного китайского застройщика Evergrande приостановлены на фондовой бирже Гонконга. Об этом 21 марта сказано в заявлении, опубликованном на сайте торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Начиная с 09:00 по местному времени (04:00 мск) 21 марта текущего года приостанавливаются торги акциями China Evergrande Group. Решение касается и котировок иных ценных бумаг всех подразделений компании.

Причина данного решения не объясняется, но биржевые аналитики предполагают, что представители компании могут в ближайшее время выступить с заявлением, в котором будут представлены планы реструктуризации или снижения долговой нагрузки.

China Evergrande Group — многопрофильный китайский инвестиционный холдинг, крупнейший оператор жилой недвижимости. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, вкупе с действиями властей, направленными на сдерживание подъема рынка жилья в КНР, привели компанию к кризису. В 2021 году Evergrande оказался на грани дефолта, общая сумма долговых обязательств составила более $300 млрд. Пытаясь выполнить обязательства и избежать банкротства компания начала распродажу своих активов.

Стоит отметить, что в январе текущего года Evergrande уже приостанавливала торговлю своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже.