Сургут, Югра, , 05:42 — REGNUM В Сургуте (Югра) мужчина с уголовным прошлым выдаёт себя за священнослужителя. С такими заявлениями жители города обратились в полицию. Ведётся проверка сигнала, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Экзорцизм Цитата из к/ф «Экзорцист». реж Уильям Фридкин. 1973. США

Мало того, что «батюшка» не я является представителем Русской православной церкви, он ещё проводит в церкви, построенной на средства прихожан, такие церковные обряды, как отчитки, то есть якобы изгоняет из людей нечистую силу.

«Сотрудники УВД России по Ханты-Мансийскому округу проводят проверку в отношении одного из сургутских священнослужителей, у которого изъята различная литература. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — заявила «СургутИнформТВ» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане в конце 2021 года окончательно ликвидировали раскольнический приход лжеепископа Варуха (Владимира Тищенкова).

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