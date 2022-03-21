Хабаровск, 21 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Хабаровской транспортной прокуратурой возбуждены уголовные дела о мошенничестве при исполнении государственных контрактов при осуществлении закупочной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Читайте также: В Татарии начальника районного отдела культуры подозревают в мошенничестве

Установлено, что с 2018 по 2020 годы индивидуальный предприниматель в рамках исполнения заключенных с Хабаровским филиалом ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» контрактов на осуществление производственного экологического контроля представлял заказчику поддельные протоколы испытаний по результатам замеров выбросов в атмосферу и исследованию вод.

За фактически неоказанные услуги фигурант незаконно получил более 1,8 млн рублей.

Возбуждены три уголовных дела по фактам мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 35-летнего начальника МБУ «Отдел культуры» Пестречинского района подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.