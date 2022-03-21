Сакраменто, США, 21 марта, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл в овертайме команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 124:127.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал во встрече 31 очко.

В составе «Кингз» наиболее результативным оказался защитник Дэвион Митчелл, сумевший набрать 28 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 24 марта на везде встретится с клубом «Миннесота Тимбервулвз», а «Сакраменто» в этот же день также в гостях сыграет с командой «Индиана Пэйсерс».