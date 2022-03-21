Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Актриса Деванда Уайз выложила в сеть фотографии и видео со съёмочной площадки фильма «Мир Юрского периода: Господство». Об этом 21 марта сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Брайс Даллас Ховард в роли Клэр Диринг

«Мне так нравится быть на съемочной площадке», — написала Уайз. Она отметила, что команде проекте пришлось проявить «невероятное мастерство» во время съёмок, которые проходили в лесах Великобритании.

«Я не могла смириться с этим… Меня это так раздражало в тот день… Было просто очень много деревьев», — отметила актриса.

Напомним, премьера картины «Мир Юрского периода: Господство» состоится в США 10 июня 2022 года. Снимает её режиссёр Колин Треворроу, главные роли исполнят Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн.